Castellammare, domani Elettra Lamborghini in concerto: soggiorno in Penisola Sorrentina?

Tutto pronto per il tanto atteso concerto di Elettra Lamborghini domani, 27 luglio, a Castellammare di Stabia. Al Plan B arriverà la “Twerking queen” per una delle tappe del suo tour omonimo. Si tratta dell’unica tappa campana per la cantante.

Ma non è tutto. Non è escluso, infatti, che possa soggiornare in qualche albergo lussuoso della Penisola Sorrentina. Sarete i primi a saperlo, nel caso.

Figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini e nipote dell’imprenditore Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda, Elettra Lamborghini ha cominciato la propria carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia. Nel 2015 ha partecipato come ospite allo show televisivo Chiambretti Night.

Nel febbraio 2018, ha pubblicato il suo primo singolo da solista, intitolato Pem Pem, che è stato certificato con due dischi di platino. Ha partecipato poi alla quinta stagione del reality show Acapulco Shore. Nel mese di giugno presenta su MTV Italia il programma Ex on the Beach Italia, mentre a settembre ha pubblicato il suo secondo singolo, intitolato Mala.