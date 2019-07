Castellammare. Auto investe bambino di 8 anni a Varano: trauma cranico

Castellammare di Stabia ( Napoli ) . Auto investe bambino di 8 anni a Varano: trauma cranico . Tragedia sfiorata questa sera in via Passeggiata Archeologia, un bambino di 8 anni è stato investito da un’automobile intorno alle 19. Si tratta di un ragazzino in vacanza con la famiglia. Preoccupazione per il trauma cranico. Nel cadere il bimbo ha battuto la testa. Ha anche riportato escoriazioni lungo il corpo. Cosciente è stato necessario in via precauzionale il trasporto all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il bambino era ospite presso la struttura alberghiera “La Medusa”. Lungo questa strada, purtroppo, non è la prima volta che avvengono incidenti, talvolta mortali. Il traffico, ovviamente, è rimasto paralizzato per diversi minuti. Sul caso stanno lavorando gli agenti della polizia Municipale di Castellammare di Stabia guidati dal comandante Alfonso Mercurio. Il ragazzo è ancora in prognosi riservata .