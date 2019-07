Castellammare. Accoltellato dopo una lite, grave in ospedale

Castellammare di Stabia ( Napoli ) E’ giunto all’ospedale San Leonardo con diverse ferite alla schiena costringendo i medici stabiese all’operazione d’urgenza. Paura questa notte a Castellammare di Stabia dove un giovane ha dovuto ricorrere alle cure dei camici bianchi. Non è chiara ancora la dinamica del caso. I carabinieri della stazione stabiese indagano su quanto successo e presto ascolteranno le versione dell’uomo ricoverato in chirurgia per ricostruire quanto successo poche ore prima il suo arrivo in ospedale. Il giovane, di circa 30 anni, voleva farsi medicare e andarsene, ma per la sua gravità è stato operato e d’ufficio dal nosocomio hanno chiamato gli uomini dell’ arma che ora stanno indagando.