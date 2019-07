Castellammare, 26enne tenta rapina in nota gelateria: era stato scarcerato da pochi giorni

Era stato scarcerato solo da alcuni giorni, quando ha tentato una rapina in una nota gelateria di Castellammare di Stabia. V.B., 26enne pregiudicato, è entrato col volto coperto, intorno alle 2 della notte tra martedì e mercoledì, nell’esercizio commerciale “Il Mago del Gelo” in via Bonito; si è avvicinato alla cassa e armato di coltello ha minacciato la cassiera. Quest’ultima ha cominciato a gridare per la paura e ha attirato l’attenzione di una pattuglia della Guardia di Finanza di Castellammare, intenta a effettuare un sopralluogo.

I militari si sono fermati e hanno inseguito l’uomo che, accortosi della cosa, aveva cominciato a scappare. Dopo un inseguimento breve, però, il 26enne è stato preso in via Padiglione: scappando ha anche battuto a terra la testa, ferendosi. E’ stato, infatti, portato all’ospedale San Leonardo per le cure.