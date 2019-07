Carola a Sorrento. La notizia è dell’ennesimo sito che riprende Positanonews . Da 15 anni in rete i tentativi di imitazione del primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina sono tanti, almeno una decina fra siti e pagine facebook fake , cosa che succede solo ai grandi giornali, tipo Repubblica e Corriere. Chi offende, chi si dimena con le magliette come un “Vu cumprà” che cerca di adescare il cliente con promesse e regali , servizi e post gratuiti, per poi spennarlo alla prima occasione, chi fa ironia come Positanonevvs ( tutti cercano un pò di ricopiare Positanonews per prenderne traffico e idee ) .

Diciamo la verità in passato ci siamo arrabbiati, anche se non sembra dietro Positanonews ci sono 15 anni di lavoro duro, decine di collaboratori, una società seria e professionale, con tutti i requisiti, anche se è inevitabile incappare in errori a causa del tempo reale, è un’azienda che miracolosamente va avanti , e questi tentativi di siti che ci clonavano ci ha irritati, siamo i più copiati e imitati da tutti sul web , ma bisogna ammettere che c’è chi sa usare bene l’ironia come questi omologhi che parlano di Carola, l’ironia colpisce . Ecco il post

“Fresca di scarcerazione, la capitana del SeaWatcth al centro di tante polemiche per aver forzato i blocchi navali a Lampedusa e’ attesa in costiera Sorrentina nelle prossime ore.

La Sea Watch e’ attesa infatti in penisola nella mattinata del 4 luglio: ormeggera’ vicino al super yacht di Bezos, proprietario di Amazon.

Carola si rilassera per alcuni giorni tra la costiera amalfitana e quella sorrentina in compagnia del suo fidanzato, il miliardario pakistano Vammukhat Tuttkos.

“Sono molto contenta di questa piccola vacanza, dopo tanti giorni in mezzo al mare credo davvero di meritarmela” ha dichiarato la tedesca.

“Spero di poter ritornare nei prossimi mesi con un carico di migranti da aiutare, grazie alla proverbiale ospitalità Sorrentina” ”

Complimenti a loro e accettiamo anche noi con ironia questo incontrollabile fenomeno dei cloni di Positanonews.

