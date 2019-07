Capri Watch, eleganza e qualità: ecco la fantastica “Sub Collection”

Tanta soddisfazione per Capri Watch dopo il torneo di Wimbledon. I tennisti sponsor, infatti, hanno figurato benissimo, alcuni raggiungendo traguardi storici, come Berrettini, altri, come Federer, dando vita ad una delle finali più belle della storia di questo sport, durata quasi cinque ore. Ma l’azienda di Staiano non si ferma mai ed è pronta sempre a stupire.

Questa estate, ad esempio, sta riscontrando grandissimo successo la “Sub Collection“: orologi che uniscono caratteristiche di estrema qualità ed efficienza, ad eleganza pura. Tra questi, ad esempio, c’è l’orologio Sub Mini First Rose Gold, con raffigurato nel quadrante l’orologio della Torre della piazzetta di Capri. Un vero e proprio gioiellino di stile che però è adatto a snorkeling e immersioni, visto che può arrivare a 100 metri di profondità.

Ricordiamo che la ditta Capri Watch nasce negli anni ’60, proprio grazie al negozio-gioiellino di Via Camarelle a Capri, la strada più chic e affascinante della splendida isola che fu meta dell’imperatore romano Augusto. Il negozio fu avviato da Oreste Staiano e dalla moglie Rosetta e per anni è stato un punto di riferimento per i clienti con articoli pregiati come vetri di Murano e altri oggetti artigianali.

La svolta, però, è arrivata negli anni ’90, quando i figli Alba e Silvio decisero di operare una sorta di rivoluzione, dedicandosi alla linea degli orologi, che ora sono diventati un marchio di fabbrica e sono famosi in tutto il mondo, Capri Watch Collection. Un’azienda che è ormai affermatissima e che punta sempre di più sulla qualità e non sulla quantità: una distribuzione che rimane quasi “artigianale” e mai “industriale” e che è il punto forte dell’azienda. E tra poco potrà affermarsi anche a Sorrento. Intanto gli orologi della linea “Capri Watch” rimangono tra i più imitati sul mercato.