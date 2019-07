Capri Watch: ancora grande successo per l’orologio con i “cornetti” portafortuna

Sta riscuotendo anche questa estate un successo incredibile l’orologio Capri Watch con i famosi cornetti portafortuna: il Watch XX Multijoy Horn, ma per tutti è l’orologio con il portafortuna dell’isola azzurra.

Come sappiamo, nella tradizione napoletana il corno è sinonimo di buona sorte, è uno dei simboli cari a chi cerca un riferimento per la propria fortuna. Ecco perché l’orologio della XX Collection è diventato subito un regalo per amici e parenti. Perché si sa, i corni portafortuna non si comprano ma si donano, come nella più antica tradizione napoletana.

La bellezza di questo modello si fonde con le caratteristiche chiave che contraddistinguono tutti i modelli del brand CW. Presenta un quadrante Bianco con cristalli, delle decorazioni Swarovski vari colori. La ghiera è di 38 mm, anch’essa con cristalli, mentre la cassa è in Acciaio bimetal. Cinturino in Bianco in pelle.

L’aspetto interessante di questo modello di Capri Watch è la sua capacità di cogliere i punti essenziali della base di partenza, il classico MultiJoy decorato da cristalli colorati, per far nascere un modello che ormai ha conquistato il cuore dei nostri clienti. Ma ci sono altri dettagli. Può contare su un movimento Myota che dà conferma della grande precisione, mentre la garanzia è di 5 anni. Mentre la resistenza in acqua è di 50 metri.