Capri. Un 23enne originario della Sri Lanka è stato denunciato per aver compiuto atti osceni in luogo pubblico

Capri. Nella mattinata di ieri la Polizia del locale Commissariato è intervenuta dopo aver ricevuto una segnalazione da parte di una donna che era stata avvicinata da un uomo di giovane età che compiva atti di autoerotismo e che, a quanto pare, aveva ripetuto questo suo comportamento anche in altre occasioni. Gli agenti, grazie alla descrizione, sono riusciti a rintracciare il 23enne, originario dello Sri Lanka ma regolarmente presente sul territorio italiano, e lo hanno denunciato per atti osceni in luogo pubblico.