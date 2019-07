Capri. Ragazza derubata ringrazia la polizia che hanno risolto il caso sui social, la foto è virale “Non vi dimenticherò mai” “I will never ever forget you guys” con un cuoricino rosso su instagram, è il messaggio che la giovane turista originaria dell’Azerbaigian vittima di un incredibile furto due notti fa ha lasciato sul proprio profilo Instagram per ringraziare pubblicamente gli agenti di Polizia di Capri che, nel giro di pochissime ore, hanno risolto il caso e riconsegnato alla ragazza la refurtiva. La frase campeggia su una foto scattata all’esterno del commissariato di Capri, la cui insegna è incorporata in un cuore disegnato dalla ragazza, dove la turista ha formalizzato la denuncia consentendo ai poliziotti di rintracciare l’autore del furto, un giovane napoletano, che è stato per questo denunciato a piede libero. Il ragazzo aveva rubato alla turista un bracciale e un orologio del valore di circa 12mila euro, oltre a 500 euro in contanti. Tutto tornato in possesso della legittima proprietaria. Ora la foto sta diventando virale ed è una bella notizia per Capri , il golfo di Napoli e la Campania.