Capri presa d’assalto da migliaia di turisti, esauriti i biglietti per il rientro. Istituite corse straordinarie

In questa domenica di luglio Capri è stata presa letteralmente d’assalto da migliaia di persone arrivate sull’isola nell’arco di poche ore per trascorrere una giornata di mare e relax. Il problema vero, però, si è verificato per la regolamentazione del rientro dei tanti turisti al punto che nel primo pomeriggio erano già terminati tutti i biglietti a tariffa intera per la nave Caremar che parte da Capri alle 20.05 per raggiungere Napoli. Esauriti anche i biglietti Snav per le partenze delle 16.30 e delle 17.05 al punto che la Snav e la Nlg si sono viste costrette ad istituire tre corse straordinarie alle 16.10, 18.40 e 19.55.