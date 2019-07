Capri, nona edizione dell’evento educativo sportivo “Piccoli ma Grandi Pescatori”

Si è conclusa , sabato 29 Giugno, la 9^ edizione dell’evento educativo – sportivo “Piccoli ma Grandi Pescatori”, organizzata dall’associazione L’Amo di Capri. L’evento simula una gara di pesca a tutti gli effetti, ma in realtà, è un importante momento educativo e ricreativo teso alla creazione di una coscienza di aggregazione e di salvaguardia del mare, con il tentativo di allontanare i più giovani dalle realtà digitali e virtuali, che stanno ingabbiando le future generazioni. Come sempre il campo di gara era tutto esaurito, la giornata veramente calda ed afosa ha messo a dura prova i ragazzi, ma tutti hanno concluso la competizione fino alla fine, dimostrando dedizione alla pesca e rispetto per il mare. Dopo due ore e trenta minuti circa, si è conclusa la gara.

Prima di passare alla classifica, l’Amo di Capri ha organizzato un altro evento culturale, “Mare Azzurro – Pesce Azzurro”. Evento rivolto ai più piccini e ai loro genitori, per la divulgazione e la corretta formazione per una alimentazione sana e genuina. Il Pesce Azzurro, alimento ricco di nutrienti sani, oggi viene poco usato nella cucina quotidiana. La “lezione” si è conclusa con un assaggio di frittura di Alici, preparata dalle sapienti mani di Basilio Albanese, condottiero della cucina mobile dell’Amo di Capri. Ogni partecipante ha ricevuto dei doni, una maglia, la canna fissa pronta all’uso e una scatola con minuterie varie. Questi doni sono stati consegnati non solo come ricordo dell’evento, ma per far si che i ragazzi possano dare libero sfogo alla loro passione, diventando a loro volta portatori di una cultura millenaria della nostra isola.

La classifica ha visto al 5° posto Luciana Valenti , 4° posto Giovanni Iaccarino, 3° Luca Iorio , 2° posto Valeria Massa e al 1° Posto Federico Gargiulo. Il premio miglior cattura è andato a Joseph Lentini.

L’Associazione tiene a ringraziare chi come ogni anno sostiene e sponsorizza le iniziative messe in atto per la riuscita degli eventi ed in particolar modo La Delca Srl di Pierluigi Della Femina, L’Oro di Capri, Romano Desiderio della Masterpice, Vincenzo Di Martino della Salumeria Di Martino, Il Pescatore 2 di Mauro Milano, Chicchi e Cialde di Danilo Vacca, Arte Fotografica Anacaprese, Capri Bike dei Fratelli Federico, Bar Augusto di Marina Grande, Portuali Capresi e il gruppo Ormeggiatori di Capri . Un ringraziamento particolare va alle Amministrazioni Comunali di Capri ed Anacapri e a tutto il Circomare Capri, sempre disponibili ad affiancare ogni iniziativa proposta. Il ringraziamento con gli elogi più sentiti va fatto a tutti i partecipanti e a tutti i loro genitori che con non pochi sacrifici partecipano agli eventi, donando agli organizzatori splendide immagini di passione pura che solo i ragazzi possono trasmettere tramite sorrisi di felicità. L’associazione dà appuntamento alla prossima competizione per i ragazzi “Pesca l’Amicizia 2019” che si terrà a fine Settembre.