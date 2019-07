Capri, luna di miele per la modella Heidi Klum e Tom Kaulitz

Luna di miele romantica a Capri per la bellissima modella tedesca Heidi Klum e il marito Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokyo Hotel. E’ l’ultima coppia famosa che ha deciso di far visita alla magica isola in questa calda estate. Sono atterrati ieri a Napoli, notati da pochissimi curiosi e poi si sono recati a Capri. Diverse le foto postate dalla bella modella sui social.

I due si sono spostati in segreto a febbraio, dopo un fidanzamento annunciato a sorpresa il 24 dicembre 2018. Lui ha 17 anni meno di lei, 46 anni, bellissima come sempre. Heidi è stata sposata dal 1997 al 2002 con Ric Pipino. Nel maggio 2004 ha dato alla luce la sua prima figlia, Helene Boshoven “Leni”, nata dalla relazione con l’imprenditore italiano Flavio Briatore.

I due si sono lasciati poco prima della nascita della bambina. Il 10 maggio 2005 si è sposata in gran segreto con il cantante Seal, in Messico. La coppia ha avuto tre figli: Henry (2005), Johan (2006) e Lou (2009). Nel dicembre del 2009, il marito adotta la figlia Leni; cambierà, inoltre, il suo cognome in “Samuel”. Nell’aprile 2012 la coppia ha annunciato la separazione. Nel settembre 2012 conferma la relazione con il suo bodyguard, Martin Kristen. A inizio 2014 la coppia si lascia, concludendo, oltre al rapporto sentimentale, anche quello lavorativo. Dal marzo 2014 al settembre 2017 ha avuto una relazione con il mercante d’arte Vito Schnabel.