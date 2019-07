Capri con la sua bellezza conquista il primo posto nella classifica delle località turistiche più esclusive d’Italia

L’indiscutibile fascino di Capri conquista sempre più riconoscimenti grazie ad un paesaggio mozzafiato unico al mondo, meta ogni anno di migliaia di turisti e località prediletta anche da tantissimi vip che amano trascorrere qualche giornata sull’isola azzurra. Ed infatti Capri viene riconosciuta come la località turistica più esclusiva d’Italia. Primato che dal 2013 e fino allo scorso anno spettava a Santa Margherita Ligure che per il 2019 si vede sorpassare in classica proprio dall’isola campana e scivola addirittura al quarto posto. Secondo le stime Fimaa-Confcommercio e Nomisma nell’Osservatorio immobiliare turistico 2019 i prezzi delle case capresi nel corrente anno hanno raggiunto un valore di 12.700 euro a metro quadro. Una località da sogno che merita i riconoscimenti ottenuti portando in alto il nome della Campania non solo in Italia ma nel mondo.