Operazione della Polizia Municipale a Capri. Gli agenti, avvertiti dai bagnanti, hanno dovuto interdire questa mattina per motivi di sicurezza l’utilizzo dello scivolo che consente la discesa a mare dei diversamente abili e delle persone con difficoltà motorie, a Marina Grande. A dare la notizia e a diffondere le foto è stato il gruppo consiliare “Capri Vera”.

“E’ inutilizzabile – attacca il gruppo di opposizione – la rampa di discesa in acqua per i disabili che frequentano la spiaggia. Lo scivolo, già privo di un modulo e temporaneamente sostituito in modo precario, è oggi completamente fuori uso. Si auspica un pronto intervento dell’Amministrazione Comunale per la riparazione della rampa e la sostituzione del pezzo mancante consentendo alle persone meno fortunate una piena fruizione della spiaggia”.