Straordinaria manifestazione, stamattina, nell’ambito della due giorni “Eccellenze Reali a Capri ” sul Belvedere della Funicolare, dove hanno fatto tappa ufficiale i circa 100 delegati, tra dirigenti e

atleti, della XXX Universiade sportiva che si sta tenendo a Napoli e in altre località della Regione Campania. Ad accogliere la delegazione, accompagnata da Anna Paola Voto, responsabile

Relazioni Istituzionali Universiadi Napoli 2019, dal Presidente della Stampa Sportiva Mondiale, Gianni Merlo e dal Vice Presidente Nazionale dell’Ussi, Gianfranco Coppola, il Sindaco della Città

di Capri, Marino Lembo ed il Consigliere Delegato al Turismo, Ludovica Di Meglio. A rendere la mattinata ancor più spettacolare, la presenza di tutte le associazioni sportive isolane, in divisa

sociale e con un simbolo della disciplina praticata, che hanno dato vita ad una coloratissima scenografia tra la curiosità dei tanti turisti in transito, tra sorrisi e scatti fotografici. Alla fine scambi

di doni tra la Delegazione delle Universiadi e il Sindaco che ha ricevuto la targa ufficiale della manifestazione.

“Siamo stati molto entusiasti di aver accolto a Capri, nella fantastica cornice del Belvedere della Funicolare, i 100 delegati della XXX Universiade che si sta svolgendo a Napoli, alla presenza di

tutte le associazioni sportive isolane” – ha dichiarato il Sindaco Marino Lembo – “Un evento di così grande importanza e tradizione, quale l’Universiade, che parla un linguaggio sportivo universale, ha un chiaro valore sociale ed educativo per i nostri ragazzi. Per questo siamo felci di aver condiviso il momento istituzionale con gli oltre duecento giovani e giovanissimi che praticano diverse discipline sull’isola, in quanto anche lo sport, inteso come fattore di crescita sociale e civile, contribuisce alla buona formazione dei cittadini di domani”.

“Nell'ambito del programma di valorizzazione culturale e di promozione turistica della Regione Campania” – ha dichiarato il Consigliere delegato al Turismo Ludovica Di Meglio – ”Credo che

l’evento, legato all’Universiade, possa rappresentare un buon incentivo per questa nuova forma di turismo sportivo che si sta affermando un po' ovunque e possa diventare un ulteriore volano per l’economia di settore. Siamo stati lieti di aver ospitato la tappa a Capri dei delegati, provenienti da tutto il mondo, nella convinzione che abbiano avuto l’opportunità di conoscere e meglio apprezzare le bellezze della nostra isola”.

di 5 Galleria fotografica universiadi a capri