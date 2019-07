Capri, collegamenti marittimi nel caos. Pronto esposto a Regione e Capitaneria

Continua il caos sui collegamenti marittimi tra Capri e Sorrento, con continui disagi che hanno portato alla redazione di esposto. Sono trenta i pendolari e lavoratori, che si rivolgono all’avvocato Gaetano Simeoli per segnalare i ritardi, con caso eclatante quello delle partenze delle linee Gescab delle 18,30 da Capri per Sorrento.

“Ogni giorno, dopo una dura giornata di lavoro, siamo costretti ad attendere dai 15 ai 30 minuti la partenza del mezzo veloce per Sorrento, quasi sempre in ritardo. Questa situazione comporta una serie di disagi familiari, personali, nonché la perdita di varie coincidenze di treni per rientrare a casa”, lamentano i pendolari nella missiva.

L’avvocato Gaetano Simeoli, presidente dell’Associazione Capri in Europa ha provveduto quindi ad allegare tale sottoscrizione, ad un esposto inviato alla Capitaneria di Porto di Sorrento e Capri e alla Regione Campania con la richiesta di “adottare tutti i provvedimenti sanzionatori nonché valutare la revoca dalla concessione regionale, in caso di reiterati ritardi”.