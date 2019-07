Capri. Autobus si blocca per un guasto, passeggeri costretti a spingerlo. I sindacati chiedono le dimissioni dell’amministrazione

Capri. Un autobus dell’Atc si è improvvisamente fermato a seguito di un guasto ed i passeggeri sono stati costretti a scendere dal mezzo per spingerlo cercando di farlo ripartire. Sembra una barzelletta ma purtroppo è quanto avvenuto ieri mattina in Via Roma. Una situazione insostenibile quella dei trasporti sull’isola azzurra, con pullman troppo vecchi e sempre eccessivamente affollati. Immediato è arrivato il commento dell’Atc di Capri: «Stiamo verificando se i guasti possano essere dipesi da eventi esterni atti a danneggiare l’immagine dell’azienda». Pronta la replica del Coordinamento Regionale Usb ha voluto intervenire sulla vicenda tramite un comunicato di Marco Sansone: «Siamo alle solite, ogni volta che si ferma un autobus l’amministrazione dell’Atc, anziché assumersi la responsabilità di una gestione superficiale, della mancanza di un piano industriale e della mancanza di un vero rilancio del servizio, pone l’attenzione su eventuali eventi esterni atti a danneggiare l’immagine dell’azienda. Esattamente come fanno il Governatore della Regione Campania ed il Presidente dell’Eav quando devono difendersi dalle accuse dell’opinione pubblica per il penoso servizio offerto dalla Circumvesuviana, o come reagiscono il Sindaco di Napoli e l’Amministratore dell’Anm quando si ferma la Metropolitana. Per loro la colpa è sempre di qualcun altro Il vero danneggiamento dell’immagine dell’Atc lo sta fornendo chi vorrebbe nascondere la vergogna quotidiana di un servizio indecente, per cui si aumentano i costi per gli utenti e si moltiplicano i carichi di lavoro per i dipendenti, annullando i diritti per entrambi Per questa amministrazione aziendale crediamo sia arrivato il momento di presentare le dimissioni».