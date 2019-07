Capri. Autobus si blocca per un guasto, ancora polemiche sui media

Capri. Un autobus dell’Atc si è improvvisamente fermato a seguito di un guasto ed è stato necessario l’intervento dei meccanici per farlo ripartire. Sta ancora facendo parlare i media, anche noi ne abbiamo parlato poi abbiamo ripreso un articolo di Vivicentro che abbiamo rimosso subito dopo una missiva legale. Sicuramente è Una situazione complessa quella dei trasporti sull’isola azzurra, con pullman troppo vecchi e sempre eccessivamente affollati, Marco Sansone dei sindacati ha attaccato duramente l’Atc e l’amministrazione come in genere avviene in questi casi e la nostra giornalista aveva ripreso , facendo una scelta erronea di una foto, un qualcosa che era notizia riportata da altri media