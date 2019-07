Capri. Autobus in panne . Caos trasporto pubblico

Anche a Capri il trasporto pubblico sta diventando un vero problema. Passeggeri costretti a scendere in via Provinciale Anacapri a causa di bus del trasporto urbano vecchi e malconci. L’ultimo episodio ha visto una vettura dell’Atc si è fermata per un guasto e i passeggeri sono stati fatti scendere. Sono quindi intervenuti gli addetti della vicina autorimessa per cercare di far ripartire, spingendolo, l’autobus in panne. Traffico in tilt, utenti infuriati e autisti che si preparano a un nuovo sciopero contro l’azienda.

“A Capri, nell’azienda che si occupa del trasporto (l’Atc), gli autobus sono fuorilegge. L’Unione Sindacale di Base ha già fatto 3 scioperi negli ultimi mesi per denunciare, tra l’altro, la mancanza di un piano industriale serio che prevedesse un rilancio del diritto alla mobilità per cittadini e turisti dell’isola. Ne prepariamo un quarto perchè i vertici dell’Azienda non danno risposte esaustive. Ma le immagini parlano da sole. Pessimo biglietto da visita anche per la nuova Amministrazione Comunale”. E’ quanto afferma Marco Sansone dell’Usb, che non risparmia attacchi agli altri sindacati.