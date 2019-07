A Capri arriva il veliero più grande del mondo con le sue 42 vele, il Royal Clipper. Un sogno di lusso

Capri è da sempre una delle mete preferite per il turismo di lusso e meta ogni anno di centinaia di yacht ed imbarcazioni, più o meno grandi. Quello che in questi giorni sta solcando le acque davanti all’isola azzurra è il veliero più grande del mondo, il Royal Clipper, con cinque albero e 42 vele quadre. Un vero spettacolo che sta facendo sognare tantissimi turisti e capresi. Stiamo parlando di un vero e proprio capolavoro dell’ingegneria e del design. E’ arrivato nelle acque del Golfo di Napoli dopo aver fatto tappa nel mare della costiera amalfitana ed in tanti alti porti del Mediterraneo e non solo. Il veliero, infatti, in questi caldi giorni estivi sta effettuando un tour nei posti più belli e prestigiosi. Si tratta di un veliero costruito abbastanza recentemente, nel 2000, ed è provvisto di tutti i comfort, di sistemi di navigazione tra i più innovativi e di tantissimi dettagli di lusso che lo rendono il sogno proibito di tantissimi che darebbero qualsiasi cosa per poter trascorrere una giornata a bordo del Royal Clipper. E di spazio ce ne sarebbe abbastanza, perché il veliero è in grado di ospitare fino a 227 persone offrendo loro tre piscine in cui poter trovare ristoro dal grande caldo.