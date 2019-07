Capri. Arrestato per spaccio un 34enne napoletano e denunciato un 54enne per detenzione di stupefacenti

Capri. Ancora droga sull’isola azzurra ed i carabinieri della locale stazione nella scorsa notte hanno posto in essere una delle tante azioni di controllo finalizzate alla repressione del fenomeno. Durante tale operazione è stato arrestato un 34enne napoletano sorpreso in flagranza di reato mentre vendeva sostanza stupefacente ai turisti nei pressi di una discoteca. Le forze dell’ordine, sempre durante la stessa operazione, un 54enne italiano è stato ritrovato in possesso di 3 grammi di cocaina abilmente nascosti in un pacchetto di sigarette e denunciato in stato di libertà con l’accusa di detenzione (in concorso con il 34enne) di sostanza stupefacente. Il turista che aveva acquistato la droga è stato, invece, segnalato come assuntore.