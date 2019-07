Capri, arrestato al porto per possesso di 4 grammi di cocaina

Sorpreso dai carabinieri al porto di Marina Grande con una dose di cocaina da 4 grammi ed una di marijuana da 52 grammi. Arrestato per possesso di sostanze stupefacenti Cristian Alberino, 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine per lo stesso reato. La droga era nascosta nei pantaloni. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di celebrazione di giudizio con rito direttissimo.