Segnalazione di Maurizio Vitiello – Focus su “SACRUM Visioni Plastiche Contemporanee”.

Chiesa Madre del Santissimo Salvatore in Cantalupo nel Sannio (IS)

SACRUM – Visioni Plastiche Contemporanee

28.07 – 04.08.2019

Domenica 28 luglio 2019, alle ore 17.30, all’interno della Chiesa Madre del Santissimo Salvatore, Piazza Michele Pietravalle, in Cantalupo nel Sannio (IS), sarà inaugurata la mostra, intitolata “SACRUM – Visioni Plastiche Contemporanee”, con opere dei seguenti quattordici artisti: Beatríz Cárdenas, Giuseppe Cotroneo, Maria Pia Daidone, Vittorio Fumasi, Franco Iuliano, Donato Izzo, Mario Lanzione, Vincenzo Mascia, Giuseppe Panariello, Francesco Peluso, Myriam Risola, Antonio Salzano, Matteo Sarro, Valeria Vitulli.

La mostra “SACRUM – Visioni Plastiche Contemporanee”, a cura di Maurizio Vitiello, vede insieme artisti di alta qualità di diverse regioni italiane, ampiamente conosciuti e riconosciuti, che presenteranno opere che rifletteranno la sensibilità spirituale delle loro ricerche effettuate nei diversi codici linguistici sui temi del sacro, grazie allo studio dei vari segmenti opportunamente approfonditi e analizzati.

Apertura Lavori: Lorenzo Orrino, organizzatore evento.

Saluti: Don José López, Parroco; Achille Caranci, Sindaco di Cantalupo nel Sannio; Vincenzo Cotugno, Assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Molise; Isabella Astorri, Presidente della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali, Sezione del Molise; Lucia Farrace, Presidente Associazione “Pro Loco Fiorente” – Cantalupo nel Sannio (IS).

Interventi: Mimmo Condurro, Presidente del Dipartimento Campania – Associazione Nazionale Sociologi; Pino Cotarelli, giornalista pubblicista, critico teatrale, redattore Proscenio e Teatrocult News; Franco Lista, architetto, artista, docente UNISOB; Sergio Mantile, Vice-Presidente del Dipartimento Campania – Associazione Nazionale Sociologi; Marisa Rizzato, scenografa.

Modera: Maurizio Vitiello, sociologo e critico d’arte contemporanea, docente Fondazione Humaniter, Eurios, UNITRE/Vomero – Napoli, Libera Università di Castel Sant’Elmo – Napoli.

La mostra resterà aperta sino domenica 4 agosto 2019; orario: 10:00-12:00/17:00-19:00.