Campania by night negli scavi di Ercolano e Carditello con concerti ed eventi

Napoli / Campania by night Questo venerdí, 19 luglio, aprono due siti: il Parco Archeologico di Ercolano, con appuntamenti ogni venerdì fino al 20 settembre, ed il 21 settembre in occasione delle giornate europee del patrimonio, e il Real sito di Carditello con un concerto imperdibile.

“I VENERDÌ di Ercolano” offre percorsi accompagnati al sito arricchiti di proiezioni di luci e riproposizioni in videomapping degli affreschi e le statue attualmente conservate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli provenienti dagli scavi borbonici. Suggestivi “Tableaux Vivants”, a cura di Teatri 35, arricchiranno questo percorso tra gli incanti della città antica.

Previste 11 aperture serali, a partire dal 19 luglio fino al 21 settembre, con 19 gruppi da massimo 40 persone ciascuno, e partenze ogni 10 minuti, dalle 20 alle 24, per un percorso della durata di un’ora. L’ultimo ingresso è alle ore 23.00 e i biglietti in prevendita sono acquistabili on line sul sito www.ticketone.it (con commissione di prevendita di 1,50 euro) o direttamente presso la biglietteria del Parco Archeologico fino ad esaurimento posti.

I biglietti in prevendita sono acquistabili fino alle ore 15.30 del venerdì. La biglietteria sarà inoltre aperta dalle ore 20.00 alle ore 23.00 della serata di venerdì. Il prezzo del biglietto è € 5.00; per i minorenni ingresso gratuito; per i giovani tra i 18 e i 25 anni (non compiuti) ingresso agevolato a € 2.00.

Sarà invece la canzone classica napoletana la protagonista dello spettacolare concerto dei “Cantori di Posillipo” nel parco del Real Sito di Carditello, un luogo di straordinario fascino, nel cuore della provincia di Caserta.

Venerdì 19 luglio alle ore 19,30 l’inizio della visita guidata alla Reggia e a seguire il concerto “La canzone napoletana: storia, passione e musica di una città” dei Cantori di Posillipo, un coro composto da 50 elementi, espressione di diversità professionali, culturali e interessi molteplici. Inoltre per i partecipanti ci sarà la degustazione di prodotti tipici dell’area.

A disposizione un servizio navetta da Napoli (Piazza Municipio – Largo Castello) e da Caserta (Stazione) con partenza alle ore 18 e 18.30. Il prezzo del biglietto è 5 euro; per i minori ingresso gratuito; per i giovani fino a 25 anni ingresso a 2 euro. È consigliata la prenotazione all’evento con possibilità di opzionare anche il servizio navetta.

Sabato 20 e domenica 21 luglio entra nel programma di Campania by night anche la Villa Ciaurro di Marano, un mausoleo di epoca romana risalente al I sec. D.C., visitabile attraverso un percorso gratuito e aperto a tutti di trekking urbano serale che toccherà inoltre i palazzi storici della piccola cittadina