La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo gialla idrogeologica e idraulica, tenendo conto dell’ultimo bollettino meteo, in cui sono previsti fenomeni meteorologici avversi a partire dalle ore 18 di oggi e, salvo ulteriori valutazioni, fino alle ore 18 di domani martedì 16 Luglio.

Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata intensità, in attenuazione nel corso della mattinata, con possibili raffiche di vento durante i temporali, sono previste su tutto il territorio regionale ad eccezione dell’Alto Volturno e il Matese.

La Protezione Civile raccomanda di predisporre tutte le misure per vigilare sul territorio e controllare le aree a rischio frana o alluvionali. Inoltre, agli Enti con competenza in ambito marittimo e ai Sindaci dei comuni costieri e delle isole, si raccomanda di prestare attenzione alle coste e alle marine esposte al moto ondoso nonché ai mezzi in navigazione.