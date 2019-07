Con il caldo di questi giorni le galline fanno le uova già sode

Questa ondata incredibile di calore giustifica i soliti post su Facebook riguardanti il caldo, non c’è tregua soprattutto per il protrarsi di una situazione che solitamente ci azzanna il collo un giorno all’anno massimo due. Dimostrazione è più che le nostre parole, i picchi di corrente che hanno causato black out in tutta Italia, un bell’esempio di come il vizio causi un danno: immaginiamo i frigoriferi dei ristoranti spenti per oltre 12 ore.

Stiamo lottando con tutte le nostre forze per non dare i consigli per anziani bambini, ma questa volta consigliamo suggeriamo a loro di non uscire durante le ore più calde, di mangiare frutta e verdura e soprattutto di guardare Studio Aperto. Tutta la nostra solidarietà agli operai, e a coloro che per svolgere la propria mansione devono sudare, in questi frangenti la pagnotta più che sudata sarà zuppa.

Fonte: LaRefubblica.it