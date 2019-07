Bus in panne alla Meta – Amalfi nei pressi del bar Lena . Problemi per chi va a Positano Ancora problemi legati al traffico in penisola sorrentina. Lo scenario questa volta è la Meta Amalfi si è improvvisamente fermato a causa di un guasto, non riuscendo a muoversi neanche di un centimetro, L’autista del mezzo ha posizionato il regolare triangolo di segnalazione dovendo attendere un meccanico che potesse riparare il guasto direttamente sul posto o che potesse provvedere al trasporto dell’automezzo presso un’officina. Sul posto è intervenuto un collega della Elite per aiutarlo . Un disagio notevole che va a sommarsi ai tanti episodi legati al traffico che oramai si registrano quasi quotidianamente, esasperando tutti.