Brumotti di nuovo a Positano: “Posto magico che fa bene alla salute”

Ancora una volta ha fatto visita alla Costiera Amalfitana e ancora una volta si è soffermato a Positano. Stiamo parlando di Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la notizia, nonché campione di bike trial. Quest’ultimo ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica.

“Sono stato in Costiera diverse volte, anche qualche settimana fa in occasione del giro d’Italia del Fai -ha raccontato- Sono tornato questa volta insieme alla mia fidanzata. Siamo arrivati a Positano in barca, dopo una sosta a Capri. Questi sono luoghi magici, che fanno bene alla salute. Arrivare qui dal mare rende tutto più magico, si riesce a cogliere meglio la bellezza del territorio nel suo insieme.

La bici? L’ho portata con me. Questa mattina mi sono fatto accompagnare in paese con il tender e ho fatto un giro in bici lungo la costa. La bicicletta è il mezzo ideale per vivere questi luoghi, catturando oltre alla bellezza, anche i profumi, i silenzi e il vociare dei gabbiani. Questi luoghi vanno vissuti a rallentatore, senza fretta, senza farsi mordere dall’ansia di vedere tutto subito. Quello che più mi piace è la natura selvaggia, le case dei pescatori, i colori che si sovrappongono a picco sul mare. Amo questa terra perché è molto simile alla mia Liguria. Mi ricorda molto le Cinque Terre. Più è aspra la morfologia del territorio, più scatta la magia.

Cosa cambierei? Piccole cose, per fortuna qui la natura ha già fatto tanto. Curerei, ad esempio, di più le strutture pubbliche e darei una bella ridipinta al campanile… E’ tutto bello anche così, con l’intonaco scrostato, levigato dalla salsedine e dalle intemperie, però sapendo che vengono qui a scattare foto da tutto il mondo, un’aggiustatina gliela darei. Qui deve essere tutto perfetto, stiamo parlando di uno dei luoghi più belli al mondo. A Positano vengono star con milioni di follower su instangram, immaginate quante persone visualizzano una foto postata sui social”.