Biblioteca nel degrado a Massa Lubrense, a Vico Equense e Piano di Sorrento , esempi positivi

Una riflessione per i centri di cultura in Penisola Sorrentina a favaro di Vico Equense da parte di Gennaro Galano con una lettera su Agorà. Mette in evidenza come a Palazzo Cerulli ci sia poco spazio per la cultura, le Poste pagano 150 euro al mese, Terra delle Sirene non si sa nulla, e non c’è collegamento telematico , a Vico Equense, la dottoressa Rosaria Savarese fa funzionare bene la biblioteca nella Santissima Trinità a Massa si salva solo l’archivio Storico Comunale razie all’amore di Stefano Ruocco, degradante la biblioteca dedicata alla memoria di Benito Iezzi. Insomma bella realtà dunque quella di Vico, pollice verso per Massa, ma vogliamo ricordare, come esmpi positivi, Piano di Sorrento dove la biblioteca è un vero e proprio centro studi e fucina culturale. Nella vicina Positano pure si sono raccolti oltre 10 mila volumi e ci sono volontari che tengono aperta la biblioteca anche d’estate.