Bianco Party al Belmond Hotel Caruso. Un party esclusivo nella spettacolare cornice di Ravello

Nella bellissima Ravello, in Costiera Amalfitana, non perderti l’esclusivissimo Bianco Party.

Il 21 luglio, al Belmond Hotel Caruso, la notte si tinge di bianco e con la collaborazione di Krug si accende di bollicine e musica.

A bordo di una delle piscine a sfioro più famose del mondo, la festa “BIANCO” (acronimo di Be Italian e cheer on) promette di offrire il meglio dell’ospitalità cinque stelle lusso con una “festa”

italiana da gustare con un bicchiere di Krug in una mano e le prelibatezze create dallo chef Mimmo di Raffaele, Executive Chef dell’Hotel, dall’altra.

In questa occasione speciale, la Maison Krug festeggerà il peperone e il quinto anniversario della ricorrenza annuale che vede la Maison Krug, ormai dal 2015, scegliere un singolo ingrediente da abbinare alla sua Cuvée, grazie ai piatti creati dalle Krug Ambassades in tutto il mondo (2015 patate, 2016 uovo, 2017 funghi, 2018 pesci, 2019 peperoni).

A rendere l’evento ancora più speciale e a rafforzare il rapporto tra Krug e la musica, il sound unico e inimitabile di DJ Joe T Vannelli che si esibirà sotto il cielo di Amalfi riscaldando

l’atmosfera. Un affare di famiglia che coinvolgerà anche il marchio Belvedere Vodka alla base di cocktail ghiacciati da sorseggiare mentre si balla al chiaro di luna.

La festa è in collaborazione con Krug + Belvedere Vodka e avrà come ospite / intrattenimento la musica del DJ Joe T. Vannelli.

Il costo di ingresso è di €150 + 10% Vat a persona.

Iolanda Mansi | Public & Guest Relations Manager Belmond Hotel Caruso

T: +39.3335447025 – iolanda.mansi@belmond.com

Lasciati tentare dal menù del nostro Executive Chef Mimmo Di Raffaele,

gustandoti un bicchiere di Krug o un cocktail con Belvedere.

Patata novella cotta sotto sale con crema double e caviale di salmone

Rosti di patate con funghi trombetta e peperoncini verdi del Vesuvio

Uova di quaglia poche e peperone rosso Sushi con alga di peperone e baccalà mantecato

Zeppola di cicinielli con uova bio e caviale Calvisius prestige

Bruschetta di peperoni verdi

Baccalà fritto con crema di peperoni all’aceto di mele

Montanarine con peperoncini e gamberetti di nassa

Carbonara di Tonno con uova bio

Spiedino di Seppia con funghi pleurotus e crema di patate

Gelato di peperone giallo con gamberi e polvere di pancetta croccante

Finta mozzarella di spigola con funghi pioppini marinati

Ostriche fin de Clair con sorbetto di peperone al limone

Tubettoni riposati con peperoni cozze e patate

Frittata di spaghetti e funghi

Farro bio con astice e lingotto di caviale

Pizza funghi, fior di latte e peroncini verdi del Vesuvio, con miele e pecorino di fossa

Cuoppo di calamaretti, gamberetti di nassa e alici dolci

Sweet temptations

Sorbetto al basilico con aria al kefir di mozzarella di bufala e pomodoro confit

Cialda di riso e maionese ai fiori di arancio con mousse di ricotta

Bon Bon al caramello salato e nocciole di Giffoni

Mousse Araguani 72% cuore al passion fruit su pavè di more e fiori di sambuco

Gelèe al thè di rose e arancia

Mousse di limone affumicato su sablè alla vaniglia

Melanzana al cioccolato e cannella

Cono di sfogliatella con pastiera

Prezzo: 150,00 € a persona bevande incluse

Dress code: Bianco