BETTINA RICCA IN CONSIGLIO COMUNALE SORRENTO

#INCONSIGLIOCOMUNALESORRENTO

L’Insegnante Bettina Ricca, donna impegnata nel mondo della scuola, oggi in politica.

Con nuove iniziative in consiglio al servizio della comunità. Bettina da sempre in campo con progetti dedicati all’infanzia e per il sociale nel l suo paese, candidata in lista con Massimo Coppola sostituisce Desiree Ioviero, che ha solto un ruolo importante come fiduciaria dell’avvocato, aspirante sindaco prossimo anno.

