Belen Rodriguez tra Capri, Nerano e Positano a bordo dello mini yacht “Santiago”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, si concedono una piacevole gita in barca con soste tra Capri, Nerano e Positano. Un altro segno del riavvicinamento tra la showgirl argentina e il ballerino partenopeo, è simbolicamente lo mini yacht con cui sta viaggiando la coppia insieme ad amici, che si chiama Santiago, come il figlio nato dal loro matrimonio nel 2013.

L’imbarcazione acquistata da Stefano De Martino, ed ormeggiata nel porto di Napoli, ha accompagnato la coppia nella giornata di ieri sull’isola azzurra, dove insieme a Gianfrancesco Scafa e Mattia Ferrari, si sono trattenuti per un pranzo succulento e stellato in un noto ristorante caprese. Durante la gita in barca Belen e Stefano si sono dilettati a guidare la “Santiago”, divertendosi con i compagni di viaggio.

Dopo la vacanza ad Ibiza, la coppia sembra rinata ed ormai la separazione avvenuta circa quattro anni fa è acqua passata. De Martino ha voluto avvicinarsi alla sua terra natia, costeggiando le località che in questo periodo sono meta preferita delle star del jet set internazionale. Molti rotocalchi rosa affermano che insieme a Belen, sulla Santiago possano avventurarsi nei mari spagnoli, ma la passione che li ha riuniti sembra spingerli addirittura verso il lido delle seconde nozze nunziali.