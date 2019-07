“Barca velox” nel golfo di Sorrento: la risposta al boom di imbarcazioni

Un “barca velox” nelle acque sorrentine. Questa è l’idea proposta dal consigliere comunale e capogruppo di opposizione del comune di Capri, Roberto Bozzaotre, per invitare alla prudenza i numerosi diportisti presenti durante questo particolare periodo dell’anno. Un dispositivo che “controlla” la velocità delle imbarcazioni, evitando tragedie in mare, che negli ultimi anni sono emerse nelle pagine di cronaca. Questa proposta giunge in momento in cui dall’isola azzurra, ma anche dai comuni di terraferma della penisola sorrentina, che chiedono regole più stringenti e limitazioni a charter e yacht, per consentire una navigazione più sicura e senza patemi per chi fa la spola tra Sorrento e Capri. La proposta lanciata dal consigliere Bozzaotre sarà a breve oggetto di una raccolta firme, che servirà anche a sensibilizzare sulla questione, magari sottoponendola al Ministero dell’Ambiente, per dire basta una volta per tutte ai pirati del mare.