Avvistato lo yacht di Mr. Amazon a Castellammare. Jeff Bezos si rilassa in famiglia a bordo del suo Flying Fox

Jeff Bezos ha scelto il Golfo di Napoli per dedicare un po’ di tempo alla famiglia tra un pacco e una spedizione con Prime. Proprio così Mr Amazon si trova con il suo mega yacht a Castellammare.

Flying Fox, lungo 136 metri, largo 21, che è la quattordicesima imbarcazione più grande al mondo che naviga sotto la bandiera del Cayman Islands. A bordo, per una vacanza nel Mediterraneo, il proprietario Jeff Bezos: l’imprenditore statunitense fondatore, amministratore delegato di Amazon, la più grande società di commercio al mondo.

Il super yacht è stato avvistato prima nelle acque di Marina Piccola, davanti ai Faraglioni di Capri, dove è rimasto fermo qualche giorno. Quindi, ha proseguito il suo viaggio verso la costiera amalfitana, passando per l’antica Repubblica Marinara di Amalfi, e quindi per Castellammare di Stabia. A colpire, ovviamente, sono i dettagli che non si vedono dall’esterno, che pure ha un design realizzato da Espen Oeino, l’architetto norvegese noto proprio per le sue realizzazioni riguardanti yacht di lusso. Gli interni sono stati invece realizzati da Mark Berryman, altro noto designer internazionale. Il super yacht, che può ospitare fino a 22 persone ed ha un equipaggio di 54 membri, dispone di ogni comfort: da beach club a beauty room, passando per un proprio eliporto, una jacuzzi che si trova sul ponte, quindi sala massaggi, saloni di bellezza, saune, spa, palestre e addirittura un cinema. E tanti altri optional che ne fanno un vero e proprio simbolo del super lusso. Non a caso, del resto, a bordo vi era Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo con il suo patrimonio di 150 miliardi di dollari.