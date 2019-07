Autostrade: sciopero il 4 e 5 agosto, si fermano i casellanti

Si prevede un esodo difficile per gli automobilisti italiani che partiranno per le vacanze in questo week end.

nnanzitutto va chiarito che lo sciopero non è ancora certo. È stato proclamato, ma il 30 e 31 luglio ci saranno incontri tra i gestori autostradali e i sindacati. E si punta a trovare un accordo, anche perché le conseguenze di uno sciopero stavolta potrebbero essere più avvertibili che in altri periodo dell’anno. Le date dell’astensione dal lavoro sono state scelte anche in funzione di questo.

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Trasporti impegnati nella trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro hanno proclamato 4 ore di sciopero a singhiozzo” i prossimi 4 e 5 agosto”.

Nel dettaglio i turni saranno: “Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4, e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5”. Si fermeranno gli addetti ai caselli e i turnisti non sottoposti alla 146.

Cosa aspettarsi e come comportarsi

Dopo un lungo contenzioso con la Uiltrasporti, dieci anni fa l’attuale Autostrade per l’Italia si è vista dichiarare antisindacale questo comportamento (sentenza 12811/2009 della Sezione lavoro della Cassazione, che confermava la sentenza 5/2005 della Corte d’appello di Firenze). Di qui la decisione di chiudere le piste manuali in caso di sciopero massiccio degli addetti all’esazione. Va anche tenuto conto che in molte zone d’Italia è molto alta la quota di utenti Telepass, ma durante le vacanze si mettono in viaggio anche utenti restii persino a pagare con bancomat e carte di credito. Quindi, salvo diverse decisioni dei prossimi giorni, è bene sapere che si potrebbe restare spiazzati dalla deviazione del traffico verso le piste di esazione automatica. Dove chi non ha una card dovrebbe ricevere uno scontrino che funge da «Rapporto di mancato pagamento», da sanare successivamente con le modalità indicate nel documento stesso.