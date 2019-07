Ausino che vergogna! Senza acqua la Chiesa Nuova a Positano senza fornire spiegazioni. Un’estate di disagi in Costiera amalfitana con l’Ausino senza uno straccio di spiegazioni o di comunicazione, una volta ad Amalfi, poi in altri posti della Costiera amalfitana, a Positano in continuazione ci arrivano segnalazioni. Alla Chiesa Nuova è mancata ad ora di pranzo con disagi enormi, tanti i turisti che dovevano andare in bagno, per esempio, e si sono sentiti anche male. A questo si aggiunge il disservizio delle bollette che molti cercano e non trovano sul sito dell’Ausino stesso , come ci riferiscono, e il silenzio totale. La società che ha sede a Cava de’ Tirreni gestisce molti comuni in provincia di Salerno, sciagurati noi che abbiamo ceduto le nostre acque.

Abbiamo provato a telefonare , poi abbiamo chiesto via mail e via facebook senza avere risposte. C’è da dire che sul sito gli ultimi avvisi sono del dicembre 2018 , cioè ci avvisano che verrà tolta l’acqua un anno fa…sui social network va un pò meglio, l’ultimo avviso riguarda Agerola il primo luglio .