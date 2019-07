Auguri agli Sposi Christina Markoff e Vittorio Ceffalia

Vivono in Germania, ma conoscono bene la Penisola Sorrentina, ove hanno tanti amici, per averci studiato e trascorso vacanze per tanti anni. Christina è una dottoressa logopedista e Vittorio è un imprenditore per l’energia. Si sono sposati in Italia sul Lago di Garda con una sobria ed elegante cerimonia. Agli sposi la redazione di Positanonews augura un Buon Cammino !