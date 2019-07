Auguri agli sposi Antonino e Delfina

Una storia d’amore nata undici anni fa. Un rapporto mai scontato ma costruito giorno dopo giorno con la consapevolezza di far crescere un sentimento vero e forte e di portarlo davanti al Signore per pronunciare quel “sì” tanto atteso che rappresenta l’unione per la vita nella fede cristiana.

Ieri, sabato 13 Luglio Antonino Cannavale e Delfina Starace sono diventati marito e moglie.

Le nozze di sono celebrate nella chiesa di San Renato Vescovo a Moiano.

Al rito, celebrato da don Maurizio hanno partecipato tutti i familiari e amici della coppia.

Al termine della cerimonia, gli sposi, accompagnati da parenti ed amici, hanno festeggiato in una suggestiva location a Vico Equense.

“Possano i vostri cuori essere uniti come le vostre fedi. Il nostro augurio è che siate felici come lo siete stati già nel tempo trascorso insieme”.

Tantissimi auguri da parte della redazione di Positano news.