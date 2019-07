Atrani, una poesia di Nastri riprodotta all’ingresso della piazzetta

Atrani, Costiera amalfitana. Una poesia di Sigismondo Nastri è stata riprodotta all’ingresso della cittadina più piccola della Costa d’ Amalfi . A riprodurla un ex alunno di Nastri, che oltre ad essere prima penna giornalistica in provincia di Salerno e della Divina è stato anche insegnante, Antonio Buonocore. Opera voluta dal sindaco De Rosa , vice Siravo, e tutta l’amministrazione. Sempre a tono il commento di Nastri che merita di essere ripreso. Complimenti prof e ad maiora.

“Mentre sto a perder tempo, spaparanzato sul divano con lo smartphone in mano, aspettando la mezzanotte per fare gli auguri a mia moglie che compie gli anni, mi arriva questa foto che ha per me un valore incommensurabile.

Una mia poesia riprodotta sul muro all’ingresso della piazzetta di Atrani. Lo confesso, mi viene da piangere per l’emozione.

Esprimo la più viva gratitudine al sindaco, al vice sindaco, all’intera amministrazione, a tutti gli amici che hanno voluto farmi questo regalo. ”

Verrò presto a ringraziarvi e abbracciarvi, uno per uno. Con affetto.