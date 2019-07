Atrani, lo spettacolo pirotecnico della Maddalena: ecco il video

Atrani. Il tempo si è fermato per quasi quindici minuti, per le migliaia di persone accorse ieri sera ad Atrani, per assistere allo spettacolo pirotecnico dedicato a Santa Maria Maddalena. Luci e colori hanno brillato sul cielo del borgo costiero, con i meravigliosi giochi tra cielo e mare, eseguiti ad arte dalla Pirotecnica Catapano di Ottaviano. Chi in spiaggia, chi dalle terrazze o le imbarcazione presenti in rada, hanno goduto di questo magnifico spettacolo. (foto Peppe Anastasio – video Fire TV)