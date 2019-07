Oggi vogliamo parlarvi di un posto che probabilmente conoscerete per la fama che lo precede, ma per il quale vale la pena spendere altre due parole. Siamo stati ospiti de “Le Arcate” ad Atrani, un posto magico. Il borgo di Atrani sapete già che è qualcosa di unico, caratteristico in tutti i suoi dettagli.

E proprio qui sorge Le Arcate, ristorante che è considerato uno dei migliori della Costiera, e non solo. Il nome deriva dalle arcate che sorreggono la stradina che collega il paesino alla strada costiera, mentre la location è assolutamente unica: il panorama è mozzafiato, ci si può far deliziare dalle prelibatezze proposte proprio dinanzi al mare della Costiera.

di 8 Galleria fotografica Atrani, la magia de Le Arcate









I prodotti genuini qui la fanno da padrone. Probabilmente qui si possono gustare alcuni tra i migliori piatti di pesce della Regione. Ogni pietanza è curata nei minimi particolari: fantastici i paccheri con pesce spada, o gli scialatielli gamberi e zucchine. La cucina segue non solo la stagionalità, ma la tradizione atrenese; tutto questo è frutto anche del duro lavoro dello staff, simpatico, preparato e qualificato

Insomma, se ci si trova ad Atrani è una tappa obbligata per gli amanti della cucina.