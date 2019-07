Atrani festeggia Santa Maria Maddalena. Questa sera il fantastico spettacolo pirotecnico

Atrani il 22 luglio (oggi, ndr) festeggia Santa Maria Maddalena con la magia dei fuochi a mare. Nel paese sono stati aperti i festeggiamenti e questa mattina sono iniziate le celebrazioni animate dal coro parrocchiale. Si continuerà questa sera con la Santa Messa celebrata dal Mons. Orazio Soricelli La giornata si concluderà con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

I festeggiamenti quest’anno hanno preso il via con il convegno “Atrani nel 1700: un appassionante percorso di Fede, di Storia e di Musica” dello scorso 18 luglio.

Il convegno di studi è partito dalla figura del Cardinale Pietro Capuano per poi soffermarsi sulla Società Atranese del 1700 raccontata attraverso rare documentazioni e varie testimonianze dell’epoca con la moderazione dei Alfono Bottone.

Al convegno hanno preso parte don Carmine Satriano, parroco della Chiesa Collegiata di Atrani; il prof. Giuseppe Gargano del Centro di Cultura e Storia Amalfitana che si soffermerà sugli “albori del Culto: il Cardinale Pietro Capuano e le Reliquie di Santa Maria Maddalena”; il prof. Donato Sarno, del Centro di Cultura e Storia Amalfitana con “La Bolla del 1706 Sacram Beati Petri, che eleva a Collegiata la Chiesa di Santa Maria Maddalena di Atrani; il prof. Fabio Paolucci, storico e giornalista con “Mestieri, professioni e società: Atrani nella metà del Settecento, attraverso lo studio del Catasto Onciario; il prof. Luigi Buonocore, del Museo del Duomo di Ravello con “La Collegiata di Santa Maria Maddalena nel secolo XVIII.

Ovviamente presente anche il primo cittadino Luciano de Rosa Laderchi e il Presidente del Comitato Festeggiamenti Santa Maria Maddalena Davide Liotti.

Le conclusioni del convegno sono state affidate al prof. Cosimo Prontera, Musicista ed Organista con “I preparativi della rappresentazione ad Atrani dell’Opera di Leonardo Leo su Santa Maria Maddalena.

I festeggiamenti sono poi continuati nel weekend con spettacoli musicali, la sfilata della banda per le strade del borgo, l’omaggio floreale ai caduti e i vespri solenni.

Ecco il programma per i prossimi appuntamenti:

LUNEDì 22 LUGLIO: GIORNO DELLA FESTA

Ore 18.30: Solenne Pontificale celebrato da S.E. Mons. Orazio Soricelli, animato dal Coro Polifonico “Pina Elefante”

Ore 20.00: Processione con la Venerata Statua di Santa Maria Maddalena per le vie del paese.

Ore 22.00: Scelto programma musicale in Piazza Umberto I

Ore 23.45: Spettacolo pirotecnico curato dalla premiata ditta Giuseppe Catapano – Ottaviano(Na)

Ore 00.30: Gran Finale musicale in Piaza Umberto I

La Venerata Statua rimarrà intronizzata fino al 29 luglio. Durante la settimana le Sante Messe verranno celebrate alle ore 19.00 e saranno animate dalle comunità dei paesi limitrofi

DOMENCA 28 LUGLIO:

Ore 10.30: Santa Messa delle famiglie

Ore 18.30: Santo Rosario – Coroncina

Ore 19.00: Santa Messa

LUNEDì 29 LUGLIO

Ore 18.30: Santo Rosario – Coroncina

Ore 19.00: Santa Messa Solenne. Seguirà una breve processione sul sagrato della Chiesa con benedizione del paese dal terrazzo e reposizione della Venerata Statua.