Atrani, addio a nonna Maria Bonaventura Buonocore. Era la più anziana del paese

Atrani dice suo addio a Maria Bonaventura Buonocore, la nonnina più anziana del borgo marinaro che lo scorso 6 aprile aveva compiuto un secolo. Maria aveva festeggiato quella speciale occasione a casa, circondata da parenti ed amici, ricevendo al visita del parroco don Carmine Satriano Casula, che celebrò la Santa Messa nella sua dimora domestica dove era ferma per problemi legati all’età, ma anche il sindaco di Atrani la omaggiò con una pergamena di auguri. Dopo una vita spesa con amore per la propria famiglia, Maria ha lasciato la vita terrena raggiungendo Rosa Bottone e Bruna Ingenito, altre due donne di Atrani recentemente scomparse, ma amate da tutti per la loro bontà d’animo.

La Redazione di Positanonews si unisce al cordoglio delle famiglie Buonocore, Lecce e Cavaliere, per la perdita della cara nonna Maria.