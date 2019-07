Assurdo a Meta, spari contro un’abitazione: paura per i residenti

Assurdo quanto accaduto alcune sere fa a Meta. Come segnala un utente di un gruppo tematico di Facebook, intorno alle 19,30, una coppia residente nella zona delle case popolari, nei pressi del Bar Romano, ha udito due forti botti provenienti dalla strada. Quando, però, la signora si è recata in bagno ha trovato la finestra nelle condizioni che potete vedere dalle foto.

Erano stati sparati diretti verso l’abitazione due colpi d’arma da fuoco (non è chiaro il tipo di arma usata). “Se mia madre fosse andata pochi minuti prima in bagno cosa sarebbe successo?”, afferma sconsolata la figlia della diretta interessata. E’ stata sporta una denuncia per l’accaduto, che poteva provocare anche la morte di una delle due persone anziane dell’abitazione. “Io mi sono sempre sentita sicura nel mio paese ma adesso sono scioccata e impaurita”, ha concluso.