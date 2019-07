Ascea, come in un film, c’è ancora chi ricorda la bara del poeta sulla spiaggia

Il poeta, il mare calmo della sera, una bara adagiata lentamente sulla sabbia, una giovane donna, la figlia del poeta, recita una poesia, il suo volto è severo, non tradisce nessuna emozione. C’è silenzio, familiari e amici del poeta di Ascea sono in preghiera. Amava il suo mare, il poeta MaurizioTortora, “quando sarò morto, mi raccomando gente…prima in chiesa e infine un saluto al mare, nessuna fretta, con calma”.

Campane, rintocchi funebri, morto il dottore Tortora. Maurizio Tortora è mancato nell’ottobre di due anni fa, Maria Rosaria Verrone, pittrice di Montecorice, molto apprezzata nel campo artistico nazionale, racconta di quella bara del poeta sulla spiaggia di Marina di Ascea.

” Ho visto la bara del poeta, che impressione! la figlia, leggeva alcune sue poesie, io al suo posto, non sarei riuscita a parlare, ne sono sicura. Di nuovo la bara in spalla, l’hanno portata sul carro che si è avviato verso il cimitero. Abbiamo tutti salutato con la mano, Ciao