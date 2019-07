Arriva in rossonero Tommaso Bonanno

L’attaccante palermitano approda alla corte di mister Maiuri

Sorrento – L’attaccante palermitano Tommaso Bonanno si veste di rossonero ed approda alla corte di mister Maiuri.

Dopo una stagione in cui vi sono state delle incomprensioni con Gela e Como, dove ha conquistato la promozione in serie C seppur con un contributo minimo, oggi approda in Costiera volendo dare il suo apporto alla squadra sorrentina.

Nella squadra del Gela ha messo in cantiere più partite giocate (60), più volte titolare (47) e più reti nella porta avversaria (26), in Serie D, oltre ai colori biancazzurri gelesi ha giocato con Taranto e Como. Vanta che delle esperienze in serie C e C2 con il Messina, dove ha fatto il suo esordio, ma anche quattro mesi in Eccellenza siciliana con l’Atletico Catania, è cresciuto nelle giovanili del Palermo.

Con il suo mancino micidiale, mixato a tecnica e rapidità, Bonanno nella stagione 2017/18 ha vinto la classifica capocannonieri del girone I della serie D con le 19 reti in maglia biancazzurra. Ora è impaziente di cominciare una nuova esperienza a Sorrento: “Non ho indugiato un secondo alla chiamata del Sorrento, un club di spessore che considero il posto ideale per riscattare un’annata da dimenticare. Sono carico e determinato per tornare a gioire ed esultare”.

GiSpa