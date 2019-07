ARCHEOLOGIA A PIANO DI SORRENTO-INCONTRO DI STUDI

Il prof Stefano de Caro, in una cortese intervista concessa agli inviati di Positanonews, preannunciò che gli sarebbe piaciuto avere a Piano, relativamente ad un particolare reperto, un approfondimento con dimostrazione. La Direttrice Tommasina Budetta, attenta agli studi e alla ricerca archeologica e alle loro evoluzione, appronta in collaborazione con l’amministrazione comunale di Piano , un INCONTRO DI STUDI, con relatori eccellenti e soprattutto dimostrazione pratica. In particolare si tratta di un reperto in ceramica a forma di carapace di tartaruga, che chiuso da una pelle animale sottesa, funge da cassa armonica a corde di budello, uno strumento musicale preistorico, che il prof Maioli ci suonerà. Appuntamento a Venerdi 5 luglio in Villa fondi museo Georges Vallet , ore 20.00.