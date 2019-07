ANTONIO IROLLA UN UOMO CHE HA FATTO LA STORIA DI PIANO DI SORRENTO. TANTI I RICORDI

Piano di Sorrento. Tanti i ricordi in rete per Antonio Irolla. Noi di Positanonews lo ricordiamo per la sua gentilezza e nobiltà d’animo, fotografo storico, tifoso del Napoli con un club che era casa sua, dove la porta era sempre aperta, creatore della Rappresentazione Storica , in questa foto di Annamaria Vinaccia

Caro Antonio….

sei stato una delle anime più belle che io abbia mai conosciuto….

e mi sento così fortunata per aver avuto il privilegio della tua bella amicizia….

mi mancherai..

Luciano Guidone

“Guido Lucione”….. così ti piaceva cambiare il nome a tutte le persone che venivano a prenotare i biglietti per la partita nel tuo ufficio.. e come tanti, anche il mio non era da meno. In un attimo, con un sorriso soddisfatto, cambiavi identità a tutti. E ancora oggi qualcuno mi chiama così….Era uno dei tuoi tanti modi di prendere la vita, con un sorriso, una battuta goliardica, la “leggerezza pensata” come qualcuno ha scritto…..

Ma non basterebbero pagine e pagine di nessun social a descrivere quello che tu sei, e che sarai per sempre.

Perché le persone come te non muoiono mai.

Grazie Antó, e forza Napoli…. Sempre!!!💙

Marilina Iacono

È volato in cielo Antonio Irolla,amico carissimo e amato da tutti.Resterà sempre nei nostri cuori per la sua straordinaria umanità,per il carattere solare,per le sue innate capacità di leader.Noi che abbiamo avuto la gioia di essere accanto a lui nel fondare la Rappresentazione storica 84 ,non possiamo che piangere nel lasciare andar via una persona tanto cara,che ci ha guidati in tanti anni.Piano non sarà più la stessa senza di te,ma noi tutti che ti abbiamo stimato,ti porteremo nel nostro cuore,un po’ come un papà di tutti noi.Un abbraccio a Luigi Irolla e a tutta la famiglia Irolla.

Mario Mormone

Quante battaglie combattute insieme a papà,quanti comizi, quanti manifesti attaccati, quanti cortei, congressi elezioni passate insieme.. C’è chi ti ricorderà per la tua grande fede, chi per le processioni,la congrega, chi per la tua grande passione del calcio e del Napoli, chi per le tue straordinarie qualità umane, io voglio semplicemente ricordarti così.. Camerata Antonio Irolla… PRESENTE 🖐️

Antonino Siniscalchi

PIANO SORRENTO. GAGLIARDETTO AZZURRO LISTATO A LUTTO. È MORTO ANTONIO IROLLA.

In lutto il club Napoli di Piano di Sorrento. Si è spento Antonio Irolla, presidente del sodalizio azzurro fin dalla fondazione. Appartenente ad una famiglia laboriosa e numerosa, Antonio Irolla condivideva la passione per il Napoli come la sua attività di fotografo (Interfoto), arte trasmessa ai figli Luigi e Salvatore Irolla(Salvir). Sempre ironico nelle sue esternazioni, mai banale nelle sue considerazioni sulla quotidianità. Un personaggio nella più ampia accezione del termine. Le sue foto raccontano la storia degli ultimi settant’anni di Piano di Sorrento, come le tante trasferte nel segno del Napoli. Un abbraccio al figlio Luigi Irolla, raccoglie il testimone di un grande Padre, ammirato e rispettato per la sua grande Umanità.

Antonio Irolla, 79 anni, è tra i fondatori, negli anni Ottanta, della rappresentazione storica della Passione e Morte del mercoledì santo. Cordoglio espresso anche dalla Confraternita Morte ed Orazione. Antonio Irolla era confratello ed amministratore. È stato anche segretario della locale sezione del Msi.

Michele Maresca

Nessuno come lui.. La persona più buona, generosa e disponibile che abbia mai conosciuto. Generazioni di carottesi, me compreso, sono cresciute nel suo studio fotografico e nel Club Napoli, da lui fondato e diretto per decenni. Luoghi di aggregazione e condivisione, aperti a tutti cittadini della Penisola, di ogni età e pensiero. Con la sua leggera ironia, mai greve, né oppositiva, scardinava ogni difficoltà ed ogni rudezza caratteriale che si ponessero al suo confronto. Le sue virtù sopravvivono, evidenti, nella famiglia che ha sempre amato tanto, e resteranno eredità morale per tutto il Paese. Le persone come Lui non muoiono mai, perchè vivranno per sempre nell’animo di chi ha avuto la fortuna di conoscerle. Ciao Antonio, io continuerò ad incontrarti sotto casa e tu, come sempre, mi concederai qualche parola, pillola di saggezza e buon umore.

Avvocato Francesco Saverio Esposito ( ex assessore e storico locale)

É venuto a mancare Antonio , un amico ma,soprattutto,un protagonista della vita sociale,culturale e, soprattutto,politica della nostra comunità. Per molti ragazzi il suo studio fotografico è stato un punto d’incontro dove discutere di tutto:di politica,di sport ed anche,perché no, di filosofia ed ideologie politiche.Lui stesso scherzando a qualche avventore che chiedeva di essere fotografato diceva scherzosamente “Questo è il sofà delle Muse.Si discute di tutto,di politica ,di sport , di donne eccc..e ,poi, se c’è tempo,anche di fotografie”. È stato ,senza essersene reso conto appieno, un personaggio che ha segnato un’epoca non solo a Piano ma nell’intera costiera.Chi non ne conosceva le gesta, gli scherzi e l’impegno civile e politico. E però ,parlandone ,mi accorgo di essere stato involontariamente riduttivo.Antonio è stato per anni segretario politico del MSI ed in tale veste era conosciuto e benvoluto da tutti i quadri dirigenti del partito a partire da Almirante che affettuosamente,negli innumerevoli incontri, chiamava affettuosamente “Mastu Giorgio”.Per tacere dell’ amicizia fraterna che lo legava ad Antonio Parlato più volte deputato è Sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia. Eppure non gli ho mai visto chiedere un favore per sé o intercedere per un suo interesse.Sempre generoso anteponeva gli interessi pubblici ai propri. Ha condotto con me,con Antonio Parlato e con altri le più belle battaglie politiche a tutela del nostro territorio e della nostra comunità. Vi garantisco che ce ne voleva di coraggio ad essere missini negli anni 70 ed 80 .In pratica equivaleva ad isolarsi e mettersi contro tutto e tutti. Ma Antonio non era solo questo ,era molto di Più. Chi non conosceva delle sceneggiate che organizzava degne di una filmografia per nulla meno canzonatoria e divertente di pellicole del genere “Amici miei”. Figurarsi che una volta vestito da Dante si inoltro’ sui Colli recitando versi della Divina Commedia e con ciò suscitando sbigottimento ed incredulità nei poveri contadini che ebbero l’avventura di incontrarlo. Della sua passione sportiva e dell’ amore per la squadra del Napoli nemmeno parlo tanto era nota . Mi scuso se non ho ricordato tutto ma ,credetemi, per raccontare del personaggio Antonio Irolla non basterebbe un’enciclopedia. Devo fermarmi perché i ricordi rendono il dolore per la sua improvvisa scomparsa ancora più insopportabile