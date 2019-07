Anteprima. Traffico in Costiera amalfitana. Domani i sindaci riuniti ad Amalfi per l’ordinanza dell’ANAS, ecco che succederà. Da Positano a Vietri sul mare l’ordinanza, chiesta con forza al Prefetto, non è stata abortita, ma dovrebbe andare in vigore nel 2020 , dal primo aprile, onde evitare ulteriori ricorsi, dopo le decine di rilievi fatti ai quali ha risposto in Comandante di Amalfi Agnese Martingano. Ieri si sono incontrati tutti i comandanti delle polizie municipali di Amalfi per fare il punto della situazione di un anno disastroso, come il precedente, per il traffico. Nonostante decine di tavoli e quasi dieci mila firme raccolte dalle associazioni contro i gran bus turistici e i Tpl autorizzati dalla Regione Campania, contro i quali anche la SITA ha protestato, sembrava che si concludesse il tutto con un nulla di fatto. Invece il Prefetto di Salerno vuole che l’ordinanza venga emanata ora , facendola andare in vigore per il primo aprile 2020, in modo da stroncare tutte le critiche da parte degli operatori che si ritengono lesi da un provvedimento improvviso.