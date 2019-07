ANTEPRIMA – Ravello, troupe di Rai Uno a Villa Rufolo: servizio sulla bellezza

Villa Rufolo sempre più protagonista in Costiera Amalfitana. Reduce da un servizio di TGR Campania, il monumento simbolo di Ravello in queste ore ospita una troupe di Rai Uno per delle riprese televisive. Padre Enzo Fortunato farà infatti da Cicerone, in un servizio sulla bellezza, un termine che si sposa perfettamente con lo splendore e la magia dell’intero Complesso Monumentale. Inoltre interviste sono state realizzate dalla televisione pubblica al commissario straordinario della Fondazione Ravello Mauro Felicori e il direttore di Villa Rufolo Secondo Amalfitano. Restate aggiornati con Positanonews! (Foto repertorio)